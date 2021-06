A cura di Anna Casale

Inaugurato questa mattina a Boscoreale il “Museo del Parco Nazionale del Vesuvio”. Al taglio del nastro insieme al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenti tutte le Istituzioni protagoniste per la gestione del Polo Museale: Agostino Casillo, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Luigi Vicinanza, presidente della fondazione CIVES - MAV di Ercolano, Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio vesuviano dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, Antonio Diplomatico, sindaco del comune di Boscoreale, il capogruppo Pd alla Regione Campania Mario Casillo, la consigliera regionale Loredana Raia, i sindaci Pietro Carotenuto (Boscotrecase), Raffaele De Luca (Trecase) e Vincenzo Ascione (Torre Annunziata), il presidente dell'EAV Umberto De Gregorio.

Il “Museo del Parco Nazionale del Vesuvio” sarà un centro museale innovativo, un percorso tra il reale ed il virtuale, con lo scopo di valorizzare il patrimonio faunistico, storico e artistico dell’area vesuviana. Il fiore all’occhiello di una proposta culturale e turistica, punto di riferimento per le scuole del territorio e non solo.

Presentatrice dell’evento la conduttrice televisiva napoletana, Veronica Maya, che dopo aver ringraziato tutte le Istituzioni presenti entra nel vivo dell’inaugurazione invitando al leggio, per il suo intervento, Agostino Casillo, presidente dell’ente parco Vesuvio.

“Concludere questi cinque anni di mandato con l’apertura del museo è una gioia immensa e (dato il periodo pandemico) ha un valore ancora più forte di rilancio e ripartenza del territorio. Un tassello in più al progetto Vesuvio di riqualifica del parco. Sono sicuro – continua Casillo- che questo sarà un polo non solo di attrazione turistica importante ma anche un laboratorio di sostenibilità aperto al territorio, in cui la comunità locale sarà partecipe di questo processo”.

Antonio Diplomatico, sindaco di Boscoreale: “Il museo deve diventare punto di riferimento di tutto il territorio di Boscoreale. Un attrattore turistico ma soprattutto un polo, insieme a Villa Regina, da valorizzare e far conoscere ai ragazzi. Questo è il futuro di Boscoreale.”

Luigi Vicinanza, presidente fondazione CIVES: “Finalmente si realizza il museo che non c’era, il museo del Vesuvio. Oggi realizziamo un evento glocal, in questo territorio dall’insieme di bellezze e valori inimmaginabili invidiati in tutto il mondo. La fondazione CIVES e MAV avrà la gestione di questo importante museo. La Campania sta facendo degli enormi passi in avanti nel campo della cultura. Il nostro impegno è rendere questo museo un luogo di successo”.

A concludere gli interventi, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: “Una giornata che da fiducia a tutti noi un momento simbolo di rinascita del nostro Paese della nostra regione. Questo museo deve essere un punto di forza per il rilancio turistico della nostra regione. In dieci chilometri abbiamo la più alta concentrazione al mondo di beni archeologici. Lo sviluppo turistico è il più difficile da realizzare – afferma De Luca- il comparto turistico richiede una riqualificazione a trecentosessanta gradi, non solo investimenti. Stiamo lavorando ad alcuni progetti molto interessanti: la funivia sul Vesuvio, un grande parco floreale, la vecchia rete ferroviaria dismessa per farne un grande parco urbano che può diventare luogo di eventi sportivi a livello internazionale, un piano per la sicurezza del Vesuvio. Abbiamo tra le mani la possibilità di fare un lavo eccezionale. Quest’area che è di una ricchezza culturale unica al mondo, diventerà un’area di richiamo turistico ed economico inimmaginabile".