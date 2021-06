A cura della Redazione

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione conferisce un encomio agli agenti di Polizia Locale Michele Ascione e Renato Avallone.

Lo scorso 30 maggio, ci fu un tentativo di furto presso la sede comunale di via Provinciale Schiti, sventato solo grazie all’intervento dei due agenti.

“Allertati dall’allarme della Casa Comunale – si legge nell’encomio – gli agenti Ascione e Avallone si sono prontamente diretti in loco effettuando un sopralluogo dell’edificio. All’interno dello stesso veniva trovato un intruso intento a porre in essere un furto ai danni dell’Ente. Gli agenti, con professionalità, coraggio e spirito di abnegazione, hanno proceduto all’arresto del malvivente, assicurandolo alla giustizia. E’ di uomini come Ascione ed Avallone che la nostra collettività ha bisogno”.

Alla cerimonia di conferimento, che si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 9 giugno, presso l’Ufficio del Sindaco, hanno partecipato i due agenti e il comandante della Polizia Locale, ten. Antonio Virno.