A cura della Redazione

Fila di ambulanze fuori all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Difficoltà nei ricoveri dei pazienti.

Da più giorni si assiste a lunghe code di ambulanze ferme fuori all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, tra la disperazione di decine di familiari assembrati fuori dal nosocomio in attesa che i loro parenti vengano ricoverati. Non si tratta di malati Covid, per fortuna, ma di ricoveri ordinari. L’ospedale è al massimo della sua capacità ricettiva essendo l’unico presidio di riferimento di una vasta area con centinaia di migliaia di utenti.

In attesa dell’apertura del pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, prevista per il 16 giugno, la situazione all’ospedale San Leonardo si fa ogni giorno sempre più drammatica. “Restiamo in attesa di sbarellare i pazienti che trasportiamo – afferma un operatore del 118 – anche per diversi giorni fuori dall’ospedale. La situazione non è più sostenibile. Occorre che al più presto riapra anche il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, oltre a quello già programmato di Torre del Greco. Ne va della salute dei nostri pazienti”.

Una considerazione, quest’ultima, da tener presente, vista l’assenza di ricoveri da più di una settimana al Covid Hospital di Boscotrecase. Anche questo sarebbe un segnale del ritorno alla normalità, tanto atteso dai cittadini dopo più di un anno di sofferenza.