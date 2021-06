A cura della Redazione

Si è tenuta ieri, sabato 12 giugno, la seconda edizione della maratona “Corri per il Sarno”, in prosieguo dell’iniziativa promossa nel 2019 da più di 70 istituti scolastici del territorio vesuviano, in collaborazione con i sindaci, i parroci, i presidenti delle associazioni promotrici e i firmatari della petizione per la bonifica del fiume Sarno.

Si è partiti alle 8 da Sarno con l’arrivo intorno alle 11 all’Arenile di Torre Annunziata. La maratona ha toccato 7 comuni: Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Scafati, Pompei, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in ognuno dei quali il dirigente scolastico del liceo statale Pitagora – B. Croce di Torre Annunziata Benito Capossela, uno dei promotori dell’iniziativa, ha affidato i QR-Code donati dal Rotary Club di Pompei e installati sui ponti lungo il fiume, alle amministrazioni comunali e ai dirigenti scolastici.

All’iniziativa è stato presente anche il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, che ha assicurato che da quest’anno saranno installate due barriere blocca-rifiuti: una sul territorio di Scafati e un’altra alla foce del fiume a Torre Annunziata. Queste strutture impediranno che i rifiuti solidi trasportati dalle acque del fiume possano arrivare fino a mare e inondare i litorali torrese e stabiese.

La manifestazione, che si è svolta nel rispetto delle norme anti-covid,, ha visto i saluti del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, del vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo e del dirigente scolastico Benito Capossela, introdotti dall’inno nazionale, con la consegna della fiaccola olimpica da parte di uno dei rappresentanti dei maratoneti ai sindaci e ai dirigenti dei comuni coinvolti.