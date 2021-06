A cura della Redazione

L'Unità di Crisi della Regione Campania sulla emergenza coronavirus s rive al Ministero della Salute.

Nella nota, si chiede di "sospendere la somministrazione di prime dosi di vaccino a vettori virali (come AstraZeneca, ndr) per tutte le fasce di età; di proseguire la vaccinazione di massa con vaccini Pfizer e Moderna; di consentire a chi abbia già ricevuto la prima dose di Vaxzevria (AstraZeneca) di completare il ciclo con una seconda dose di Vaxzevria, esclusivamente ove di età superiore ai 60 anni".

Inoltre, "per i soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano ricevuto la prima dose di Vaxzevria", l'Unità di Crisi chiede di "attendere l’acquisizione di ulteriori indicazioni dal Ministero e, nelle more, non procedere alla somministrazione di vaccini diversi, in coerenza con le preoccupazioni scientifiche espresse, con eccezione dei soli soggetti per i quali risulti in scadenza la dodicesima settimana dalla prima dose e che ne facciano espressa richiesta".