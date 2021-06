A cura della Redazione

All'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia si è appena concluso un espianto multiorgano su una donna di trent'anni di Torre Annunziata deceduta nelle scorse ore.

L"ntervento di espianto è stato effettuato dall'équipe di Anestesia e Rianimazione diretta da Maria José Sucre con il coordinatore locale del dottor Salvatore Ambrosio e dellla dottoressa Stefania Ciceraro.

La procedura è stata effettuata in collaborazione con l"équipe arrivata dall"ospedale di Padova con due cardiochirurghi. Dopo l'espianto del cuore si procederà direttamente al trapianto su candidato in attesa nell''ospedale del capoluogo veneto. In contemporanea sul tavolo ha operato l'équipe dell'Unità fegato del Cardarelli di Napoli dove sarà impiantato l'organo con altri 2 chirurghi. A seguire si procederà anche all'espianto dei reni da parte di due urologi, con destinazione l'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno.

L'intero staff medico degli anestesisti rianimatori e degli infermieri della unità operativa anestesia e rianimazione hanno eseguito il mantenimento delle condizioni cliniche. In sala operatoria lo staff infermieristico ha assistito sul tavolo i chirurghi durante l'espianto. Alle 17,45 sono partiti in aereo i cardiochirughi per Padova prontamente con l'autista dell'ospedale San Leonardo, che già li aveva prelevati a Capodichino. I cardiochirurghi arrivando a Padova eseguiranno immediatamente il trapianto su donatore gia pronto sul tavolo operatorio.