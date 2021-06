A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in vista al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco tornato operativo da oggi, 16 giugno, dopo la chiusura dovuta alla trasformazione della struttura in Covid Hospital.

Con lui il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, il capogruppo Pd alla Regione Campania Mario Casillo, la consigliera regionale Loredana Raia.

"E' terminata un'altra criticità - ha detto il presidente -. Ritorneremo gradiualmente alla normalità, preparandoci al dopo Covid, recuperando, nel contempo, i ritardi storici della Regione per evitare ingolfamenti nei nostri ospedali".

La direzione strategica Asl Napoli 3 Sud ha provveduto alla riorganizzazione degli spazi interni e delle funzioni ospedaliere in precedenza modificate per far fronte all’emergenza coronavirus, in modo da favorire la ripresa delle attività di pronto soccorso.

Non solo, il reparto è stato anche oggetto di una ristrutturazione mirata all’attivazione di 6 posti letto di terapia sub-intensiva.

Un ulteriore passo verso il superamento della criticità imposta dalla pandemia, che ha obbligato l’esecuzione degli interventi chirurgici presso la sola sala operatoria correlata alle attività di gastroenterologia