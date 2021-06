A cura della Redazione

Uno degli strumenti più importanti per l’individuo oggigiorno è il telefono cellulare. Attraverso lo smartphone le persone si informano, giocano, si fotografano, si scrivono e comunicano e sempre più. Un dato interessante è quello che vede in Italia 60 milioni di persone a fronte di circa 80 milioni di telefoni, ciò significa che oggi ci sono più cellulari che persone in Italia. La popolazione più attiva è senz’altro quella giovanile e compresa tra i 18 e i 34 anni di età che, secondo un sondaggio, usa il telefono cellulare al 63%. Vediamo ora come gli italiani utilizzano i loro smartphone.

Secondo uno studio portato avanti da We are Social, in Italia 35 milioni di persone usano quotidianamente i social media e, in totale, passano circa due ore al giorno sulle diverse piattaforme sociale. Ad oggi, Facebook rimane saldamente al primo posto come opzione più amata sebbene non si può non notare la crescita verticale di TikTok, utilizzata da 36 milioni di persone le 2020, un milione di lavoro in più rispetto a YouTube. I social meno amati sono Twitter (34%), Linkedin (31%) e Pinterest (29%).

Un’altra passione degli italiani è quella di utilizzare i telefoni cellulari per poter giocare e scommettere su siti di scommesse sportive e casinò online. Ad oggi, sono disponibili diversi siti specializzati e una lunga lista di online casino Italia.

Al terzo posto troviamo la musica in streaming, uno dei settori più amati dalla poplazione italiana. Infatti, in pochissimi click si possono ascoltare i propri musicisti preferiti e tutte le loro canzoni. Al primo posto in questa classifica abbiamo YouTube con la fascia di età 18-24 saldamente al comando con l’88% di preferenze espresse. Al giorno, gli italiani passano un’ora ad ascoltare musica in streaming, anche con altre applicazioni come Spotify o Apple Music.

Un altro uso particolarmente diffuso del telefono è quello fatto giocando online. I titoli di gioco si sono oggi sviluppati realizzando esperienze videoludiche divertenti e appaganti, dalle grandissime qualità grafiche. Inoltre, la velocità dell’intrattenimento e la possibilità di divertirsi online offrono un appeal davvero invidiabile.

Un altro settore particolarmente amato è quello dello shopping online direttamente dal proprio telefono. Infatti, tal categoria è letteralmente esplosa nel 2020 anche a causa della pandemia ed ha imposto la sua forza con una crescita del 24% rispetto al 2019, specie nel settore alimentare. Ben 33 milioni di persone hanno effettuato spese virtuali, anche di genere deperibili e soprattutto nelle fasce d’età più giovani. Sembrerebbe inoltre che per i consumatori non esista un sito internet preferito ma che si scelga sulla base del prezzo, della velocità di consegna e della semplicità d’uso.

Concludiamo con lo streaming di contenuti video che, nell’ultimo anno, sono esplosi fino a impiegare 3 ore al giorno gli italiani. In questa categoria spicca ovviamente Netflix che è seguita a ruota dal servizio di streaming realizzato da Amazon “Amazon Prime Video” e da Disney+. Le offerte sono rispettivamente al 30%, al 28% e al 13% di utilizzo. Vedremo come con le riaperture questa dimensione possa modificarsi.