L'indagine genomica sul Covid-19, condotta su 321 pazienti campani che hanno contratto il virus, ha evidenziato la presenza di tutte le tipologie di varianti fin qui conosciute.

Gli studi sono stati condotti dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, dall'ospedale Cotugno e dal Tigem.

È emerso che sui 321 pazienti, 170 hanno contratto la variante inglese (oltre il 50%), 82 quella indiana (conosciuta come "delta"), ossia il 25%, 36 quella brasiliana, 23 quella europea, 6 quella colombiana.

Per altri 4 casi sono ancora in corso le indagini. In valutazione anche gli effetti dei vaccini somministrati.

A comunicarlo è l'Unità di Crisi regionale.