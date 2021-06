A cura della Redazione

Pd Metropolitano, "Meridbulloni: aprire sede di confronto in Prefettura. Non si specula sul futuro dei lavoratori"

"La vicenda del futuro produttivo di Meridbulloni - si legge nel comunivcato del Partito Democratico metropolitano - sta assumendo aspetti paradossali. Si sta ingenerando preoccupazione e confusione sul futuro produttivo di altre aziende del territorio a causa di elementi di superficialità e approssimazione con cui ASI e altri attori hanno affrontato la questione. Non si scherza con il futuro di decine di lavoratori in un territorio come quello di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata.

Il PD metropolitano unitamente ai circoli di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata ha chiesto, attraverso i propri parlamentari, al Prefetto di Napoli di attivare un tavolo di confronto presso la Prefettura per avere elementi di chiarezza e trasparenza sulla vicenda e risposte certe. Si costruiscano soluzioni adeguate senza penalizzare nessuna azienda e mettere in discussione posti di lavoro".