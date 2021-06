A cura di Anna Casale

“Considerando che l'amore non ha prezzo lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho”. E nei giardini di Villa Parnaso si sta offrendo tutto l’amore che si ha.

Continua la “Settimana della Gentilezza” in un crescendo d’amore e gesti gentili e non nell’accezione astratta o aleatoria ma tangibile.

Per il quarto appuntamento l’associazione “Gaby Adviser” ha tenuto laboratori di lettura, disegno e scrittura, parole gentili verso l’uomo e la natura.

L’entusiasmo e l’attenzione dei bambini coinvolti è la prova che i recettori dei piccoli, nella semplicità delle cose, sono molto più acuti rispetto a noi grandi che, troppe volte per non dire sempre, abbiamo bisogno di spettacolarizzazioni per comprendere o ritrovare concetti estremamente basilari come il rispetto, in tutte le sue forme e varianti.

Ed il senso del rispetto, nel corso di questi giorni, è esploso nei più piccoli in maniera “dirompente”.

Lo si tocca e lo si vede nei bambini. Verso se stessi, verso gli altri, verso la natura. Una mano tesa, un abbraccio ed uno scusami dopo un piccolo “litigio” durante un gioco tra due bambini appena conosciutisi, fogli di carta raccolti dopo una folata di vento e riposti con attenzione, una merenda condivisa perché di quelle al cioccolato non ve n’erano più.

Sembrano essere cose banali ma sono scene di grande insegnamento che hanno emozionato, e non dovrebbero perché facente parte di una civica normalità, ma per me è stato così, mi hanno riempito lo sguardo di grande fiducia verso un mondo futuro migliore.