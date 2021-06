A cura della Redazione

Raccolta “Plastic Free” presso la spiaggia di Rovigliano.

L’iniziativa, che si è svolta nella giornata di ieri, domenica 27 giugno, è stata organizzata dall’associazione “Plastic Free Campania” con il patrocinio del comune di Torre Annunziata. Hanno collaborato anche diverse associazioni che operano sul territorio cittadino e la Prima Vera, società in house del Comune oplontino che ha fornito i sacchi e ha provveduto, al termine della raccolta, alla rimozione degli stessi.

Partner dell’evento “Comfort Zone”, azienda che usa per i suoi prodotti packaging a impatto zero.

Circa 160 volontari hanno rimosso rifiuti tra plastica, vetro, ingombranti e materiale indifferenziato, per un totale di circa 200 sacchi. Le canne di bambù presenti sulla spiaggia non sono state rimosse per l’eventuale nidificazione di fauna autoctona e migrante.

Presenti all’evento, il sindaco Vincenzo Ascione, che ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato con impegno e dedizione all’iniziativa, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, l’assessore all’Ambiente Aniello Collaro e i consiglieri comunali Maria Longobardi e Francesco Nella.