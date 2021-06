A cura della Redazione

Torre Annunziata, pubblicato l'avviso pubblico per la concessione in uso della palestra comunale di via Provinciale Schiti per la stagione sportiva 2021-2022.

L’avviso è rivolto ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, società che svolgono tornei e campionati, Federazioni Coni, associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, sociali, amatoriali e di volontariato nell’ambito dello sport e del tempo libero.

I soggetti interessati alla concessione in uso della palestra per attività continuative, dovranno far pervenire la propria istanza entro e non oltre le ore 12 del 12 luglio 2021, compilando ed inviando il modello di domanda (disponibile sulla homepage del portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it), all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Quelli interessati, invece, alla concessione per attività temporanee dovranno far pervenire la domanda almeno 10 giorni prima della manifestazione o iniziativa.