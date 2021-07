A cura della Redazione

Avviso Pubblico per l’assegnazione del bonus “Estate al Centro” per la frequenza ai centri estivi di bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità, in età compresa tra i 3 e i 17 anni.

«In esecuzione di quanto previsto dal Decreto “Sostegni bis”, anche quest’anno verranno avviate le attività dei centri estivi a favore di minori, anche con disabilità, in età compresa tra 3 e 17 anni residenti nel comune di Torre Annunziata – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. Rispetto allo scorso anno, abbiamo previsto un aumento del bonus pari a 200 euro, e le attività dei centri sono state prolungate fino al 30 settembre. Un’altra importante novità è rappresentata dal fatto che, in base alla disponibilità delle risorse, sarà possibile erogare il contributo a più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Quella dei centri estivi – conclude Cirillo - rappresenta certamente una preziosa opportunità di socializzazione, condivisione e divertimento per bambini e ragazzi del nostro territorio, che nel corso di questo anno di pandemia hanno vissuto una condizione di isolamento forzato».

Le famiglie interessate possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 23,59 del 18 luglio 2021, inviando una mail all’indirizzo [email protected].

E’ stata attivata, inoltre, una manifestazione d’interesse per la costituzione dell’elenco degli enti accreditati, autorizzati allo svolgimento dei centri estivi e di attività socio-educative.

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro le ore 23,59 del 18 luglio 2021. L’unica modalità valida di presentazione dell’istanza, pena l’esclusione, è mediante l’invio della domanda all’indirizzo posta elettronica certificata [email protected].

L’Avviso per l’assegnazione del bonus “Estate al Centro” e quello per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la costituzione di un elenco degli enti accreditati, così come la modulistica per parteciparvi, sono disponibili sulla homepage del portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.