Domani, lunedì 12 luglio alle ore 19,30 nella splendida cornice di Sant’Agnello, presso l’Hotel Corallo, si terrà la Prima Edizione della Kermesse organizzata dalla sigla sindacale SIULP – SIULP Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato, dal titolo “Una serata insieme per la legalità”.

Quest’anno l’evento è intitolato “Per sempre Figli delle Stelle” ed è dedicato in primis al doveroso ricordo delle poliziotte e poliziotti che hanno perso la vita nell’adempimento della loro delicatissima mission istituzionale (Apicella, Rotta, Vivenzio), ed anche dei Colleghi vittime della pandemia Covid e, in generale, di chi ogni giorno, affrontando mille sacrifici, anche di carattere personale, opera affinchè la legalità trionfi in ogni sua declinazione ed in ogni ambito.

Pertanto, saranno premiati varie personalità del panorama istituzionale associativo, giornalistico, ecc. che si sono distinte in questa ardua attività.

Saranno presenti numerose Autorità civili e militari, tra cui il Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Raho, il Prefetto di Napoli Valentini, il Questore di Napoli Giuliano, il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata Alghina, i Sindaci della Costiera Sorrentina (tra cui il Sindaco del Comune di Sant’agnello, che patrocina l’evento, Sagristani), il Segretario Generale del SIULP – SIULP Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato Felice Romano.

Tra i premiati, la Regione Campania (per l’opera di campagna vaccinale attivata per la Polizia di Stato), il Questore di Napoli (per l’opera svolta dalla Polizia di Stato durante la crisi pandemica Covid), le Fiamme oro della Polizia di Stato (per il Progetto Sanità), la Fondazione Univerde nella persona del suo Presidente l’Avv. Alfonso Pecoraro Scanio (per la divulgazione della legalità a difesa e tutela dell’ambiente), il Prof. Antonino Siniscalchi (per l’instacabile attività di giornalista di cronaca, anche giudiziaria).

Durante la serata vi sarà altresì l’esibizione del Soprano Silvia Cafoero, del Tenore Giuseppe Toscano, e del Pianista Ernesto Pulignano.

L’Evento potrà essere seguito anche in “streaming” sulla pagina Facebook del Siulp Napoli.