La musica come riscatto: dopo i tempi bui della pandemia è ora giunto il momento di riaccendere i riflettori sul mondo dello spettacolo, così duramente colpito dall’emergenza sanitaria ed economica.

È così che l’impegno riparte anche e soprattutto dai piccoli quartieri e dalle città ritenute più “difficili”. Dopo il successo di “Partenope”, vero gioiello simbolo del riscatto della Napoli moderna, che fondeva arte e musica in una poesia cantata, Matt Russo lancia sul mercato discografico “Sensi di colpa”, la sua nuova produzione musicale.

Il giovane 21enne, di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, fa della musica qualcosa che va oltre la semplice passione: ecco quindi che registrazione e produzione diventano motivo di condivisione e impegno attivo sul territorio, per spronare la creatività e la “voglia di fare” di chi, abbattuto dal contesto sociale che lo circonda, ritrova nell’arte musicale un motivo per guardare avanti, coltivare il proprio talento e farlo fruttare con l’aiuto di artisti di fama internazionale.

E proprio da Torre Annunziata riparte l’impegno artistico e sociale di Matt Russo sul territorio. I recenti avvenimenti di cronaca nera e cronaca politica che hanno tristemente segnato la città oplontina non possono e non devono essere un motivo di abbandono e rinuncia, quanto uno stimolo di rivalsa e voglia di cambiamento. Quello che da anni Matt sta attuando, non senza difficoltà, grazie alle proprie doti artistiche e musicali.

“Sensi di colpa” è la canzone di un amore spezzato, uno di quei brani da dedicare al vento in una serata di pianto, ma è anche uno sfogo per un amore incondizionato e mal corrisposto, che non vede luce, che si perde tra le fiamme dei ricordi, proprio quel sentimento che tanti, giovani e non, provano oggi per la nostra città.

“Sensi di colpa” è fuori ora su tutte le piattaforme streaming.

