A cura della Redazione

"L'Amica geniale" a Torre Annunziata. Le riprese della terza serie "Storia di chi fugge" della fortunata fiction Rai, tratta dal volume di Elena Ferrante, tra le cui ambientazioni c'è anche la città oplontina, farà tappa nella zona della Provolera nei giorni 25 e 26 luglio prossimi.

Al riguardo, il Comando di Polizia Locale ha istituito il divieto di sosta dei veicoli, con rimozione forzata, dalle ore 9 di domenica 25 alle ore 19 di lunedì 26 luglio in piazza Paolo Morrone, largo Fabbrica d'Armi, via Eolo, via Vittorio Emanuele II, via Toselli, Vico Giglio e Vico del Fico.

Dalle ore 7 alle 19 di lunedì 26 luglio sarà invece vietato anche il transito veicolare nelle stesse zone.