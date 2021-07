A cura della Redazione

Napoli non è nelle rosa delle città candidate ad ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Dopo la vittoria dell’Eurovision 2021 dei Måneskin, avvenuta lo scorso maggio a Rotterdam, all’Italia toccherà di diritto ospitare la prossima edizione.

Così la Rai ha lanciato un bando per la scelta della città in cui verrà organizzato il prossimo festival europeo.

Con grande rammarico, si è scoperto che Napoli non ha presentato la candidatura, nonostante il grande entusiasmo con cui era stata inizialmente accolta questa possibilità dall’amministrazione partenopea.

La Rai infatti ha comunicato l’elenco completo delle città italiane che si sono candidate ad ospitare l’Eurovision nel 2022.

Sono 17 e si tratta di Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia).

La scelta sarà fatta dalla Rai – in coordinamento con European Broadcasting Union – entro la fine di agosto.

Un’occasione sprecata per Napoli di ripetere l’esperienza del 1965, quando furono proprio gli studi partenopei del Centro Rai di Fuorigrotta a fare da teatro al festival musicale europeo, giunto per la prima volta in Italia dopo la vittoria dell’anno precedente di Gigliola Cinquetti.

Si ipotizza che la mancata candidatura di Napoli possa esser dovuta alla carenza di strutture al chiuso sufficientemente capienti per ospitare un evento musicale di così grande portata.