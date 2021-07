A cura della Redazione

Passare molto tempo dentro casa, soprattutto se non si è in compagnia, può risultare a volte molto noioso. Ci sono però alcuni modi creativi per rendere il proprio tempo libero molto più proficuo e costruttivo, e che permettono di scoprire il grande valore che hanno in realtà le ore di “noia” all’interno della giornata.

Dalla lettura all’attività fisica: come prendersi cura di sé

Sicuramente quando si ha del tempo per sé stessi una delle prime cose che si possono fare è sprofondare finalmente nella lettura di quei libri che non si ha mai tempo o energia per leggere, per un momento di relax ed evasione ma anche di crescita personale, dato che è possibile sfruttare un’occasione di questo tipo per imparare qualcosa di nuovo.

Un’altra attività da tenere in considerazione è la cura di sé e del proprio corpo. Quando si ha del tempo a disposizione si può dunque dedicare qualche attenzione in più alla propria chioma o alla pelle, utilizzando maschere e creme ad hoc; se non si hanno a disposizione dei prodotti cosmetici specifici è possibile anche preparare velocemente in casa delle maschere fai da te per il viso, usando ingredienti semplici come caffè o yogurt ad esempio, facilmente reperibili nelle cucine di tutti.

Anche mantenersi in forma è sempre un’ottima abitudine, e se non si ha un abbonamento in palestra è possibile seguire corsi e lezioni di ogni tipo su siti e app appositamente pensate, allenandosi in casa. Dall’aerobica allo yoga, c’è l’imbarazzo della scelta: basta armarsi di abbigliamento e attrezzatura adeguata per l’attività che si preferisce e il gioco è fatto.

Altre attività utili per il tempo libero

Molte persone trovano rilassante e stimolante dedicarsi alla cucina, preparando i propri piatti preferiti o scoprendo delle ricette nuove e originali; in questo modo si potranno sperimentare nuove preparazioni e rendere meno piatta la routine alimentare di tutti i giorni.

Non solo cucina, però: se si ha la fortuna di avere un giardino (o anche solo un bel terrazzo), il consiglio è di dedicarsi al giardinaggio, piantando e curando fiori e piante ornamentali. Si può pensare anche di dedicare un angolo per le erbe aromatiche e qualche verdura, come pomodori e insalata. Questo hobby ha molteplici vantaggi, compresa la riduzione dello stress.

Un’altra idea per far passare il tempo velocemente consiste nel dedicarsi alle pulizie di casa: se per alcuni rappresenta solo un dovere, ad altri può dare moltissima soddisfazione. In più fare le pulizie mantiene in forma tanto quanto dell’esercizio fisico e allevia tensioni e stress; in questo modo arriverete a sera abbastanza stanchi ma soddisfatti da dormire sonni tranquilli.