Nato a Palermo il 23 luglio 1941, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 80 anni.

Politico, giurista, nonché fratello di Piersanti, presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia nel 1980, Sergio Mattarella prima di salire al Colle è stato deputato, dal 1983 al 2008, per la Democrazia Cristiana e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito Democratico.

È il 12° Presidente della Repubblica italiana.

Da quando è stato eletto a più alta carica di Stato, nel 2015, Sergio Mattarella ha caratterizzato il suo impegno per il Paese con equilibrio, saggezza e la compostezza che lo contraddistinguono.

Questo è un compleanno che il Capo dello Stato festeggerà in sobrietà, regalandosi qualche ora di relax con un pranzo di famiglia, insieme ai tre figli e ai nipoti. Una festa in forma ristretta, come per molti italiani in tempo di Covid-19.

Che Sergio Mattarella sia una delle figure politiche più amate dagli italiani non ci sono dubbi: è il presidente che ha vissuto con noi la pandemia, una delle figure chiave per la ripresa del Paese e l'uomo che ha esultato, con la sua tipica compostezza ed eleganza, sugli spalti di Wembley per la vittoria dell'Italia a Euro 2020. Immagini che resteranno indelebili, insieme ai momenti più importanti dell'ultimo anno.

Il 3 agosto inizia il semestre bianco. Le indiscrezioni su un rinnovo del mandato circolano da tempo, ma il Presidente sembra avere altre intenzioni. "Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina - ha affermato il Capo dello Stato -. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi”.