Piccoli Passi Grandi Sogni, associazione presieduta da don Antonio Carbone, è in docufilm che vuole raccontare l'esperienza educativa dei salesiani con i ragazzi accolti nelle Case Famiglia del sud Italia.

Ragazzi provenienti da famiglie difficili, ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia, ragazzi stranieri che davanti ad una morte certa nella loro nazione sono andati incontro ad una morte incerta attraversando il Mediteraneo.

La prima Comunità " Mamma Matilde" nasce a Torre Annunziata nel 2004, nel 2007 i salesiani costituiscono l'associazione "Piccoli Passi grandi Sogni aps" che in questi anni ha dato vita ad altre Comunità Famiglia presso le case salesiane di: Caserta "Casa Pinardi", Napoli "Il Sogno", Corigliano d'Otranto "Domenico Savio", Bari "!6 Agosto", Cisternino "Francesco Convertini", ancora a Torre Annunziata "Peppino Brancati" e ultima a Foggia "Casa Gio".

Presenze sui territorio che vogliono essere non solo luoghi educativi ma anche culturali sui grandi temi dell'accoglienza, della legalità, del riscatto sociale.

Domenica 25 ore 20.00 diretta del docufilm sulla pagina Facebook Piccoli Passi Grandi Sogni.

«Chissà, diceva tra me, se questi giovanetti avessero un amico, che si prendesse cura di loro, gli insegnasse un mestiere, li seguisse sei posti di lavoro... chissà che non possano tenersi lontani dalla rovina o almeno diminuire il numero di coloro, che ritornano in carcere?».