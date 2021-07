A cura della Redazione

Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata: si fa sempre più teso il clima all’interno dell’organismo che ha visto 7 consigliere rassegnare le proprie dimissioni.

Nella giornata odierna si svolgerà l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio, decisiva per stabilire se questo Consiglio deve continuare o staccare definitivamente la spina, mentre ieri nella seduta di Consiglio si è provveduto a surrogare i consiglieri dimissionari. Secondo questi ultimi “la Presidente del COA è stata di fatto sfiduciata in quanto la sua proposta di nominale l’avv. Maria Formisano come tesoriere è stata bocciata e al suo posto è stata votata l’avv. Fausta Cirillo”.

L’opposizione quindi va all’attacco denunciando “accordi scellerati, strategie di poltrona, maggioranze fatte e disfatte senza portare validi risultati all’Avvocatura, piegata da una crisi senza precedenti, con la mancanza di confronto”.