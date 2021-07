A cura della Redazione

Temperature roventi ed elevato tasso di umidità. Condizioni meteorologiche difficili, ancor di più per chi, per lavoro, è costretto a stare nei campi, in pieno sole e senza possibilità di riparo.

Queste le motivazioni che hanno spinto Il Commissario prefettizio del Comune di Afragola, Anna Nigro, a disporre misure volte a disciplinare l’orario di lavoro dei braccianti, per la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell’igiene pubblica.

È sua la firma dell’ordinanza con la quale è fatto divieto assoluto di lavoro agricolo nei campi dalle ore 12:30 alle ore 16:30 fino il 31 agosto 2021.

L’ordinanza si è resa necessaria per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori impegnati in questo periodo nella raccolta nei campi - si legge nel provvedimento - e la cui attività si svolge prevalentemente all’aperto, senza possibilità di protezione dalle maggiori criticità climatiche.