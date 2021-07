A cura della Redazione

Il Circolo del PD di Torre Annunziata esprime piena soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, nella seduta di Consiglio di stamani della proposta di adesione del porto di Torre Annunziata all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale accompagnata da un articolato ordine del giorno.

Ordine del giorno proposto dal PD, condivisa con la maggioranza e, all’esito di un ampio dibattito in Consiglio, pervenuta ad un documento unitario integrato con ulteriori sensibilità provenienti dalla minoranza.

"L'adesione rappresenta - si legge in un comunicato a firma del commissario Paolo Persico - l’approdo di un’opera di confronto promosso dal PD , nonché istituzionale, con gli Ordini Professionali, in particolare con quello degli Ingegneri di Torre Annunziata (AITA), con la Confcommercio, con i movimenti ed i gruppi cittadini, il cui esito è stato trasfuso in un documento che ha vincolato l’Amministrazione a precisi impegni, quali la riqualificazione ed il recupero della balneabilità della fascia di costa, la delocalizzazione degli impianti di deposito degli idrocarburi, lo sviluppo delle vie e delle autostrade del mare, il decollo delle Zes. Obiettivi, questi, che dovranno essere inseriti in un’apposita Convenzione da sottoscriversi al fine di vincolare anche l’Autorità Portuale agli obiettivi strategici appena indicati, in armonia con l’idea di città posta alla base dell’elaborando PUC.

Una scelta importante per il futuro della città - conlcude la nota del Pd -che imponeva di accompagnare l’adesione all’ASP con una serie di stringenti indicazioni che consentiranno al Comune di indirizzare le attività dell’Autorità verso gli obiettivi indicati nella Convenzione, perseguendo per tale via un duplice risultato: raccogliere un’occasione storica di sviluppo per la città inserita da oggi in un più ampio contesto di rilevanza strategica, mantenendo nel contempo una cornice di azione che dovrà tenere in debita considerazioni le caratteristiche specifiche del territorio di Torre Annunziata".