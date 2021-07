A cura della Redazione

Una medaglia d’oro ed una di bronzo. Parliamo di Ciro Immobile, campione d’Europa con la Nazionale italiana, e Irma Testa, atleta delle Fiamme Oro fermatasi alle semifinali di pugilato femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Entrambi di Torre Annunziata, entrambi saranno festeggiati in un’unica cerimonia istituzionale (si parla di lunedì 9 agosto), attualmente in fase di organizzazione da parte del comune di Torre Annunziata (i dettagli dela cerimonia saranno resi pubblici nei prossimi giorni).

A causa del Covid, i partecipanti, su invito, non potranno superare le 300 unità, mentre per la location si opterà quasi sicuramente per l’ampio spazio all’aperto retrostante alla sede comunale di via Provinciale Schiti.

Ciro Immobile e Irma Testa, due figli di Torre che hanno dato lustro alla città e che nelle singole discipline hanno raggiunto l’eccellenza. Un riconoscimento più che meritato, frutto di sacrifici, impegno ed abnegazione. Elementi che sono alla base per il raggiungimento di importanti e prestigiosi traguardi.