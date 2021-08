A cura della Redazione

Ci sono anche cinque ragazzi napoletani tra i 38 bellissimi pretendenti allo scettro di Mister Italia 2021.

Si tratta di Gianluca Guadagno, 30 anni, libero professionista di Napoli; Tiziano Ciardi, 28 anni poliziotto di Napoli attualmente in servizio nel senese; Pasquale Armenio, studente 21enne di Ercolano; Luciano Salierno 28 anni fisioterapista di Pomigliano d’Arco; e il personal trainer 32enne di Monte di Procida Andrea Schiano Lomoriello.

I cinque ragazzi hanno superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara. Eliminati invece gli altri esponenti partenopei giunti in prefinale: Ernesto Aprile, Matteo Belfiore, Cristian Bollito, Domenico De Vivo e Gianmarco Fortes: per loro l’appuntamento sarà per la rivincita nel 2022.

Con cinque finalisti, la provincia di Napoli sarà la più rappresentata sul palco sabato sera 7 agosto a Pescara per la finalissima presentata da Jo Squillo che vedrà la presenza di personaggi del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri. Ci sarà anche un altro bellissimo napoletano, Giuseppe Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.

Il concorso di Mister Italia, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Luca Onestini (presente lunedì alle prefinali di Giulianova), Raffaello Balzo, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri. Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.