A cura della Redazione

L'Azienda Casearia dei Fratelli Beneduce di Sant'Anastasia (Na) ha donato prodotti caseari agli ospiti del Centro di Salute Mentale di piazza Cesàro a Torre Anmnunziata.

"L'UOCSM (Unità Operativa Complessa di Salute Mentale) - si legge in una nota - ringrazia il dott. Domenico Orbinato per aver reso tutto molto semplice. Attraverso un gesto d’amore è possibile trasferire la parte migliore di sé! Un grazie a Mimmo per la sua disponibilità, per il suoi affetto e per la sua sensibilità nei confronti del disagio mentale.