A cura della Redazione

Ristrutturazione del piano corse per la ex Circum, ora Eav.

Una riformulazione delle tratte dettata dalla necessità di fissare a 70 chilometri orari la velocità massima dei treni delle linee vesuviane.

Conseguenza della ripianificazione, la struttura oraria cadenzata a 24 minuti, con 284 corse al giorno dal lunedì al sabato e 194 corse la domenica ed i giorni festivi.

Un nuovo piano corse che ha fortemente danneggiato la tratta Napoli-Sorrento, con la soppressione di ben 9 fermate: San Giorgio Cavalli di Bronzo, Ercolano Miglio d’Oro, via del Monte, via dei Monaci, villa delle Ginestre, via Viuli, Castellammare Ferma, Pozzano e Scrajo fermeranno solo gli accelerati, circa un treno ogni ora.

Difficoltà per gli studenti e lavoratori pendolari che dovranno recarsi a Napoli o a Sorrento.

A pagarne le conseguenze maggiori Torre del Greco, con la soppressione di ben 4 fermate