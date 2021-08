A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Campania, De Luca comunica i dati dei ricoveri nelle strutture sanitarie regionali e sottolinea come la gran parte dei pazienti sia non vaccinato.

"Dalla ricognizione effettuata, è risultato che il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non è vaccinato - spiega il presidente -. Dalle stesse verifiche è risultato che l'83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non è vaccinato".

Attualmente, stando ai numeri forniti dalla Unità di Crisi regionale, sono 22 i cittadini che vengono curati nelle Intensive, 348 quelli nei reparti ordinari.

"Sono dati di estremo significato che mettono ancor più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età - evidenzia De Luca -. Dati - conclude - rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile".

E in tema di vaccinazioni, ad oggi sono 7 milioni (7.005.386 per l'esattezza) le dosi somministrate: oltre 3,2 milioni di cittadini risultano immunizzati in toto (prima e seconda dose), 3,8 milioni hanno ricevuto la prima dose.