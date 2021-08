A cura della Redazione

Spesse volte siamo costretti a parlare dei mali della nostra città. Fortunatamente, però, Torre Annunziata non è fatta solo di cronaca nera, ma ci sono anche belle realtà che ti inducono a guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Ciro Immobile e Irma Testa, le due medaglie di Euro 2020 e Tokyo 2020, ne sono un esempio vivente.

Ma Torre Annunziata non eccelle solo nello sport. Senza voler fare una carrellatta dei torresi illustri che hanno avuto prestigio nel mondo, ci limitiamo a prendere in considerazione l’ultima arrivata, Tiziana Angrisano, giovane ricercatrice di genetica (tumori) presso il Dipartimento di Biologia all’Università Federico II di Napoli.

Ebbene la prof. Tiziana è stata inserita in un progetto, primo al mondo e ideato dal prof. Geppino Falco, per fare esperimenti a gravità zero. La Nasa ha creduto in questo progetto ed ora la brava ricercatrice si trova ad Huston, insieme ad una collega, per completare la ricerca sulla caratterizzazione molecolare ed epigenetica di geni in una camera apposita allestita su un razzo.

Mentre c’è chi spara e procura la morte, dall’altro capo del mondo c’è chi studia, si impegna e cerca di trovare risposte per chi, gravemente ammalato, vuole sfuggire ad essa.