A cura della Redazione

Stamattina, lunedì 23 agosto, i cittadini di Torre Annunziata si sono svegliati con una novità in termini di viabilità. Il tratto di corso Umberto I, lato sinistro a scendere dall’intersezione di via dei Mille fino a Villa del Parnaso, è stato adibito a parcheggio ad ore.

In sostanza non vedremo più le lunghe file di auto parcheggiate in doppia fila, ma chi dovrà fermarsi per poco tempo (al massimo 30 minuti) per qualche commissione urgente, lo potrà fare tranquillamente senza intralciare né traffico né le auto in sosta.

“Stiamo incominciando a cambiare un po’ di cose in tema di viabilità – afferma il neo assessore Antonino Muto – e vedrete che presto ci sarà tolleranza zero verso coloro che non vorranno rispettare le regole di una convivenza civile. Adotteremo questa metodologia anche in altre strade del centro cittadino per evitare soste in doppia fila, reperendo - nel contempo - più posti auto per parcheggiare. Ma non ci fermeremo solo nella cosiddetta Torre nord. E’ previsto, infatti, un piano di riordino stradale anche lungo tutto corso Vittorio Emanuele III”.

E a dimostrazione che da oggi le cose incominceranno a cambiare, l’assessore ci mostra un’auto parcheggiata sulle strisce gialle di carico e scarico merci regolarmente sanzionata dai vigili.

Non possiamo che apprendere queste novità con una certa soddisfazione, con la speranza però che alle parole seguano i fatti. E se il buongiorno si vede dal mattino…