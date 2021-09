A cura della Redazione

La società Prisma s.r.l., con l’ausilio dell’unità “Smargiassa”, eseguirà per conto del Comune di Torre Annunziata, nei giorni 2 e 3 settembre, lavori di rilievi batimetrici nelle zone di mare poste all’interno della rada e del bacino portuale oplontino.

A tale riguardo, il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre Annunziata, Tenente di Vascello Luca Reale, ha firmato un' ordinanza per regolare la navigazione nei giorni in cui verranno effettuati i rilievi.

In particolare, si fa presente che le navi, imbarcazioni e natanti che escano o facciano rientro al porto, debbano mantenere una distanza di sicurezza dall’unità di rilievi “Smargiassa”, evitando di intralciarne la rotta e le operazioni, mantenendo una navigazione a lentissimo moto ed effettuando le manovre con la massima cautela, prestando inoltre scrupolosa attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dal personale imbarcato sulla predetta unità o sulle unità eventualmente in assistenza.

Per evitare che i lavori interferiscano con le manovre di transito delle navi nel canale d’accesso al porto, il responsabile dei lavori dovrà inoltre acquisire quotidianamente informazioni, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, sui programmi relativi ai movimenti di unità mercantili nonché sulle manifestazioni di carattere sportivo ricreativo.

Restano escluse dagli obblighi derivanti dall’ordinanza le unità facenti capo alla Società incaricata delle indagini, le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio, così come le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.