A cura della Redazione

Una donna acquista un Gratta e Vinci in una tabaccheria del quartiere Stella, a Napoli, e scopre di aver vinto 500mila euro.

Urla di gioia e incredulità, tant’è che l’anziana donna, per confermare quanto ha appena visto sul tagliando, si reca nuovamente nella tabaccheria dove lo aveva acquistato, per la verifica del biglietto.

Un dipendente del tabacchi conferma e valida la vincita attraverso il dispositivo dedicato e, per un ulteriore riscontro, lo porge al titolare del negozio.

Imprevedibile e del tutto inaspettata però la reazione dell’uomo, che, avendo nelle mani il biglietto vincente, anziché complimentarsi e gioire con la fortunata vincitrice, indossa il casco e scappa sul proprio scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Immediato il blocco del biglietto vincente, che per il momento non potrà essere riscosso, e caccia all’uomo dei carabinieri del titolare in fuga, tutt’ora irreperibile.