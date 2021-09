A cura della Redazione

Open day vaccinale anti Covid-19 a Torre Annunziata.

Il nuovo appuntamento, dopo quello di lunedì 6 settembre in piazza Giovanni XXIII, è fissato per venerdì 10, dalle ore 19 alle ore 24, in Villa Comunale. Sarà necessario esibire esclusivamente un documento d’identità e la tessera sanitaria.