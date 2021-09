A cura della Redazione

A meno di 24 ore dell’inizio dell’anno scolastico, Anna Maria Papa, dirigente reggente dell’Istituto Comprensivo Alfieri di Torre Annunziata, comunica ai genitori che domani il plesso di Via Caravelli non aprirà.

Nella nota diffusa si legge “a causa di urgenti ed improrogabili lavori di straordinaria manutenzione”. Ovvie e scontate le innumerevoli manifestazioni di dissenso nei confronti di una decisione che arriva ai familiari degli alunni interessati a pochissime ore dal suono della prima campanella di un anno scolastico che dovrebbe rappresentare il viatico per il ritorno alla normalità nella didattica.

Ma quali sono questi “urgenti ed improrogabili lavori.”? La dirigente Anna Maria Papa, raggiunta dalla nostra redazione, ha parlato di un improvviso guasto alla condotta di carico dell’acqua nell’edificio i cui lavori di ripristino sono ancora in corso nel pomeriggio di oggi 14 settembre. «La ditta incaricata dal Comune conta di terminare per oggi l’intervento – ha dichiarato Papa – ed ovviamente la giornata di domani è necessaria per assolvere al protocollo Covid post lavori. Ho tutto l’interesse a ripristinare la piena funzionalità del plesso. Spero di rimandare di sole 24 ore l’apertura dell’anno scolastico».