Domenica 26 settembre 2021 ci sarà la somministrazione della terza dose di vaccino per tutti i dializzati dell’Asl Napoli 3 Sud. Le somministrazioni avverranno in un'unica giornata.

I dializzati dell’Asl Napoli 3 Sud sono circa 900. Le dosi verranno somministrate nei centri dialisi accreditati. La responsabile è la dottoressa Maria Rita Auricchio, direttrice nefrologia e dialisi dell’ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia

Dal giorno 20 settembre, invece, ci saranno le vaccinazioni per immunodepressi e ultraottantenni. Se non deambulanti verranno vaccinati presso il domicilio e le RSA. Se deambulanti potranno recarsi presso i punti vaccinali già operanti senza prenotazione. In totale nell'Asl Napoli 3 Sud si contano circa 14mila per questa categoria di pazienti.

Naturalmente devono essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.