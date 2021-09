A cura della Redazione

Nuovo calendario di deposito della raccolta differenziata.

«Le nuove disposizioni prenderanno il via a partire dal prossimo 18 ottobre – spiega l’assessore all’Ambiente, Francesco Longobardi -. Si tratta, in sostanza, di un piccolo cambiamento che però consentirà alla Prima Vera, società in house del Comune che si occupa della gestione integrata dei rifiuti, di operare con maggiore efficienza. Contestualmente, partirà anche l’app “Riciclario”, un utilissimo strumento che agevolerà i cittadini nella raccolta differenziata».

Di seguito il calendario:

lunedì: indifferenziato;

martedì: umido, carta, cartoni e confezioni tetra-pak;

mercoledì: vetro, plastica, alluminio e acciaio;

giovedì: umido;

venerdì: indifferenziato;

domenica: umido, plastica, alluminio e acciaio.

I rifiuti vanno depositati dalle ore 20 alle ore 24.

Il centro di raccolta dei rifiuti, sito in via Roma 98, è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e il lunedì e il venerdì anche dalle ore 15 alle ore 17,30.