Dure accuse nei confronti di Enrico Varriale, da parte della sua ex compagna, una giovane imprenditrice, che ha denunciato il noto giornalista Rai per stalking e percosse.

Una relazione finita dunque nei corridoi del Tribunale, con l’applicazione della misura cautelare di "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa" e di "non comunicare con lei neppure per interposta persona". Inoltre il divieto di avvicinamento prevede anche di "allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza".

Queste le disposizioni del Gip Monica Ciancio, resesi necessarie dopo le denunce della ex compagna del giornalista napoletano, accusato di stalking e violenze fisiche.

"Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi - replica il famoso volto di Rai Sport al Corriere della Sera - . È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi”.