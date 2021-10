A cura della Redazione

Oggi, 1° ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè. La ricorrenza è stata istituita nel 2015 per rendere omaggio alla corroborante bevanda scura che accompagna i nostri risvegli e le nostre pause lavoro.

Napoli, dove il caffè è culto, un rito per celebrare l’ospitalità e i momenti in compagnia, ospita nello storico Gran Caffè Gambrinus, in piazza Trieste e Trento, un percorso espositivo che ripercorre, passo dopo passo, il viaggio del caffè, dalle piantagioni fino alle nostre tazzine

Otto corner dedicati ad aree espositive e alle dimostrazioni pratiche, allestiti nella sala Michele Sergio.

L’evento si svolge fino alle 18 ed è aperto ad esperti, operatori del settore, appassionati, curiosi e chiunque abbia voglia di essere accompagnato nelle storiche sale del Gambrinus «seguendo la scia dell’universo caffè», con particolare attenzione all’espresso, che ha trovato e trova nello storico locale l’ambiente adatto, tra tradizione e innovazione.

Nel rispetto delle regole anti-Covid si potrà accedere al salone interno solo se muniti di Green Pass, con ingresso e uscita separati e le presenze in sala saranno a rotazione con capienza massima di 50 persone tra visitatori ed organizzatori.