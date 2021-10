A cura di Antonio Gagliardi

Cambio al vertice dello Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata. Il ten. col. Berardo Sabbatino, dopo sei anni, lascia il comando dello storico opificio torrese per assumere la direzione dello Stabilimento Militare "Pirotecnico" di Capua. Al suo posto subentra il ten. col. Vincenzo Bello.

La cerimonia del passaggio di consegne stamattina, venerdì 1 ottobre, alla presenza del direttore dell’Agenzia Industria Difesa (AID) senatore Nicola La Torre; dell’ammiraglio Stefano Corona, Capo Ufficio Generale Attività Industriali; del capitano di vascello Andrea Caporossi, direttore della Maricorderia di Castellamare di Stabia; del ten. col. Pier Luigi D’Alisa, vicedirettore del Pirotecnico di Capua; del ten. col. Ferruccio Polis, vicedirettore dello Spolettificio.

Dopo un briefing dei vertici dell’AID con i dirigenti dello Stabilimento e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il col. Sabbatino ha salutato le maestranze riunitesi davanti alla palazzina della direzione. Dopo i ringraziamenti di rito, ha passato in rassegna le nuove attività dell’Ente, introdotte sotto la sua direzione. “Abbiamo portato allo Spolettificio la dematerializzazione degli archivi cartacei - ha affermato -. Abbiamo imparato un nuovo mestiere, e devo dire con orgoglio che siamo anche bravi a farlo. Poi abbiamo portato nello Stabilimento, grazie alla felice intuizione del ten. col. Bianconi, la rottamazione delle armi portatili. Oggi, in seguito ad un decreto ministeriale, siamo titolati a rottamare le armi per le regioni amministrative di Lazio e Umbria. Con la pandemia da Covid - ha proseguito - abbiamo iniziato la produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2 per sostenere le nostre Forze armate. Con tutte queste nuove attività, insieme alla gestione della permuta dei mezzi aerei e terrestri già in essere presso lo Stabilimento, abbiamo raggiunto nel 2020 per la prima volta l’economica gestione, con un saldo positivo importante. E’ di questi giorni una notizia positiva per il nostro Stabilimento: la firma di un accordo di collaborazione tra la Iveco-Defence Vehicles, industria leader in Italia per i mezzi tattico-logistici, e l’Agenzia Industria Difesa. Il nostro direttore generale, sen. La Torre, ha realizzato una grande opportunità di ulteriore sviluppo per questo Stabilimento, che potrà avere una ricaduta positiva in termini economici ed occupazionali”.

Poi il ten. col. Sabbatino ha ringraziato con un filo di commozione le maestranze: “I risultati ottenuti sono stati merito vostro, io ne sono orgoglioso, siatene orgogliosi anche voi”.

La cerimonia è proseguita con l’intervento del neo direttore, ten. col. Vincenzo Bello, che si è detto orgoglioso di assumere la direzione di uno Stabilimento militare così prestigioso. E’ stata poi la volta di un rappresentante dei giovani operai addetti alla produzione delle mascherine. Rivolgendosi al ten. col. Sabbatino, ha detto: “Noi stiamo sognando grazie a lei. Per noi, lei rappresenta un papà, anche se nei nostri confronti ha usato solo la carota e mai il bastone. Grazie a lei abbiamo conosciuto il mondo del lavoro”.

Ha chiuso gli interventi il direttore dell’AID La Torre: “Il ten. col. Sabbatino ha diretto con grande scrupolo e rigore lo Stabilimento mostrando propensione al dialogo e capacità di essere in sintonia con le sue maestranze – ha affermato il senatore -. Questi sono elementi che ciascun comandante deve tenere ben presenti nel suo operato per raggiungere gli obietti preposti. Sono certo che lo stesso spirito animerà il lavoro del nuovo Direttore. Il contributo che questa Agenzia ha offerto nella lotta al Covid l’ha vista in prima linea nella riconversione della produzione dello Spolettificio e ci mette oggi nelle migliori condizioni per portare avanti le nuove prospettive di sviluppo dello Stabilimento, in particolare dando attuazione all’accordo recentemente sottoscritto con IVECO Defence Vehicles. Al ten. col. Sabbatino e a tutto il personale militare e civile di Torre Annunziata va il nostro più sincero ringraziamento. Al nuovo direttore ten. col. Bello - ha concluso La Torre -un affettuoso benvenuto certo che saprà affrontare e vincere con tutto il personale e con l’intera Agenzia le nuove sfide che ci aspettano”.