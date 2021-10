A cura della Redazione

Assunzioni al comune di Torre Annunziata, in arrivo 53 rinforzi. Dopo due anni di “gestazione” del concorso Ripam della Regione Campania, a causa l’epidemia da Covid, finalmente a giorni ci saranno le prime assunzioni al comune di Torre Annunziata. Un fatto “storico”, visto che le ultime risalgono al 1979, ben 42 anni fa, con la legge 285 del 1977.

Nella prossima settimana saranno sottoscritti i contratti di 53 vincitori del concorso Ripam indetto della Regione Campania: 27 laureati e 26 diplomati, tra cui 9 vigili urbani. L’11 ottobre prossimo prenderanno tutti ufficialmente servizio presso l’Ente, mentre si è in attesa di ulteriori assunzioni che andranno a completare i posti messi a suo tempo a concorso con la Regione Campania. I nuovi arrivi rappresenteranno indubbiamente una boccata di ossigeno per gli uffici comunali, visto la carenza di personale dovuta ai pensionamenti per limiti di età e alla legge “Quota 100".

Intanto sono state fissate le date di un altro concorso indetto dall'Amministrazione. Il 28 e 29 ottobre prossimi si svolgeranno le prime prove per l’assunzione di 3 dirigenti, 3 funzionari e 3 impiegati. Queste assunzioni fanno seguito alle quelle recenti operate dalla Prima Vera srl, con 20 operatori ecologici, 6 autisti e 8 addetti alla pulizia degli uffici comunali.