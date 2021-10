A cura della Redazione

Aperto il Bando per la Selezione di 23 impiantisti elettrici. Il corso ITS si terrà all'Istituto Marconi di Torre Annunziata.

Il Corso è totalmente gratuito ed è finalizzato all'assunzione.

Le competenze sono spendibili presso imprese della cantieristica navale, aziende che effettuano riparazioni a bordo, produttori di elettronica navale, aziende di progettazione di motoristica navale, società armatoriali per l'imbarco nella marina mercantile.

Articolazione e durata del Corso - Il Corso si articola su 1.800 ore di formazione suddivise in 1.120 ore in aula e n. 680 ore in Stage Aziendale. L’avvio delle attività è previsto per il mese di ottobre 2021.

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso - Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini europei con età tra 18 e 35 anni (non compiuti alla data della domanda di iscrizione), inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti ed operatori del sistema integrato di istruzione, in possesso di un Diploma di Scuola secondaria di secondo grado.

Modalità di presentazione della domanda - I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello, il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2021, a pena di esclusione, all’indirizzo email: [email protected]

Per la modulistica CLICCA QUI