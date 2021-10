A cura della Redazione

Giovedì 7 ottobre, presso le sale del Museo dell’Identità di Torre Annunziata, inizieranno le riprese della quarta stagione del documentario “Ancient Civilizations”, che sarà trasmesso negli Stati Uniti sui canali della piattaforma satellitare Gaia.

Il documentario avrà come protagonisti i principali ricercatori al mondo, tra i quali Armando Mei, originario di Torre Annunziata e autore della Teoria dello “Zep Tepi” e del Progetto Unitario di Giza, presentato alla Zayed University di Dubai nell’ambito della International Conference on Ancient Studies.

Il ricercatore oplontino tratterà argomenti particolarmente complessi e affascinanti, tra i quali i misteri della Sfinge dei Carpazi; le Piramidi di Giza; i misteri della Civiltà Sumero-Babilonese; Derinkuyu, la città sotterranea; la sua recente scoperta di antichi insediamenti megaliti nel sud Pacifico; i misteri di Machu Picchu in Perù; il segreto delle città Inca Tiwanaku e Puma Punka.

«Ho deciso di accettare l’invito del consigliere comunale Salvatore Solimeno – ha dichiarato il dottor Mei - che mi ha suggerito di considerare l’ipotesi di svolgere le riprese all’interno delle sale del Museo dell’Identità per dare una visibilità internazionale alla città di Torre Annunziata, e alla sua storia e cultura. Per me è stato semplice accettare l’invito, condiviso anche dall’assessore alla Cultura Anna Vitiello e dal sindaco Vincenzo Ascione, che sono stati estremamente cordiali, disponibili e collaborativi. Mi preme ringraziarli anche per la concessione del Patrocinio che darà visibilità nel mondo alla mia città d’origine attraverso gli end credits del documentario».

L’evento non sarà aperto al pubblico.