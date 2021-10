A cura della Redazione

A Torre Annunziata, mercoledì 6 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 17:00 verrà parzialmente chiuso il tratto dell’incrocio tra via Prota e via Caravelli per verificare che, nei punti interessati, non vi siano altri sottoservizi che ostacolino i lavori per la condotta fognaria.

Gli interventi alla rete riguardano sia il sistema fognario del comune di Torre del Greco, privo di collettamento con il depuratore alla foce del fiume Sarno, che alcune criticità alla rete fognaria del comune di Torre Annunziata.