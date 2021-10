A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook annuncia che "questa settimana raggiungiamo l''80% di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni". Nel giro di poche settimane avremo il rilancio di tutte le attività economiche del nostro territorio. Nella fascia 12-19 anni sono sul 62% vaccinati con doppia dose, fino al 92% con doppia dose nella fascia 75-85 90 anni - spiega -. Dunque il dato medio di popolazione immunizzata è dell'80% . Siamo vicini ad uscire dal tunnel", aggiunge De Luca.

Poi il governatore parla della scuola e dei trasporti. "Nella scuola non registriamo ad oggi emergenze ed è passato quasi un mese dalla riapertura. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Sull'aumento degli autobus destinati al trasporto scolastico siamo la regione che ha avuto l'incremento maggiore con 950 bus in più per la scuola, rispetto ai 644 della Lombardia e i 202 della Regione Lazio”