A cura della Redazione

L’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia in visita a Torre Annunziata.

Giovedì 14 ottobre, alle ore 18, presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù a piazza Ernesto Cesaro, mons. Battaglia, in occasione della festa della Santa (15 ottobre) a cui è intitolata la chiesa retta da mons. Ciro Esposito, incontrerà i fedeli per portare un messaggio di solidarietà per l’inizio del nuovo anno pastorale.

Alle ore 18:30 ci sarà la celebrazione della solenne Messa, officiata dal mons. Battaglia.

Saranno presenti autorità politiche, militari, civili e religiose.