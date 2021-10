A cura di Luisa Raia

San Gregorio Armeno, “la strada dei presepi”, non finisce mai di stupire con l’inventiva e la genialità dei maestri scultori presepiali. Non è una novità infatti che le statuine dei pastori si adattino di volta in volta ai fenomeni di costume dei nostri tempi oppure vestano le sembianze dei personaggi di tendenza del momento.

Marco Ferrigno, uno dei volti più noti tra i commercianti di San Gregorio Armeno, questa volta ha dotato i suoi Re Magi di Green Pass, il Certificato Verde disposto dal Governo per contrastare la pandemia.

Baldassarre, Melchiorre e Gaspare muniti di passaporto vaccinale hanno suscitato tanta ilarità e non poche polemiche dagli ambienti no-vax.

“Per noi non è solo un modo per rendere indelebile un momento particolare della nostra vita, che ha messo tutti a dura prova, ma è anche un modo per dimostrare che tutti, con il green pass, possiamo ritornare alla tanto attesa normalità e libertà - ha dichiarato Ferrigno su Repubblica.it -. Speriamo che con questa immagine siamo riusciti a strappare un piccolo sorriso”.