Una delegazione del Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinato), stato federato della Germania sud-occidentale, in visita a Torre Annunziata.

Alle ore 16, la delegazione tedesca verrà accolta dal sindaco Vincenzo Ascione e dall’assessore alla Cultura Anna Vitiello agli Scavi di Oplontis, dove effettuerà una visita guidata del sito archeologico patrimonio dell’Unesco, condotta dalla prof.ssa Mirella Azzurro, presidente dell’Archeoclub sez. “Mario Prosperi”.

Alle ore 17, i rappresentanti della Renania-Palatinato raggiungeranno il Museo dell’Identità per assistere a due rappresentazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma degli eventi civili per la festa del 22 ottobre: “Gladiatori in combattimento alla presenza della bella Poppea”, a cura di Livio Buonanno con l’attrice Tonya Porzio; e “Medicus – rievocazione della medicina antica”, a cura di Alfredo Scardone del “Gruppo Storico Oplontino”.

