"Nella settimana 9-15 ottobre abbiamo avuto in Campania 1.723 positivi al covid, nella settimana 16-22 ottobre 2.228 postivi, cioé 500 in più. E' questo il dato preoccupante.Siamo passati da una positività del 3,40% al 4,40% siamo cresciuti di un punto, in una tendenza lenta ma percepibile di aumenti dei contagi".

Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook di oggi.

"Abbiamo - ha proseguito - un alto numero di vaccinati e quindi non abbiamo una ricaduta forte sui ricoveri ospedalieri, ma c'è da preoccuparci. Noi abbiamo chiuso la porta al virus ma avere tante persone non vaccinate significa che la porta è socchiusa. Se qualcuno tiene socchiusa la porta rischia di fare un danno immenso rischiando anche di far entrare le varianti come quella della Gran Bretagna in cui si è diffusa una sub variante che nel giro di poche settimane può arrivare in Italia. Ci sono aumenti anche in Belgio, Francia, Russia - conclude De Luca -, nessun Paese rimane isolato e chi non si vaccina compie un atto di irresponsabilità".