A cura della Redazione

Gravissimo incidente stradale ieri mattina sulle strade della Statale 163, che collega Positano a Piano di Sorrento

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita, travolta, a bordo del suo scooter, da un minivan turistico, guidato da un 28enne di Pompei.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara ma, secondo una primissima ricostruzione, l’autista del mezzo turistico sarebbe passato col rosso al restringimento della carreggiata regolato dai semafori per lavori al costone roccioso.

La ragazza in sella al suo scooter, avendo via libera, ha proceduto in totale tranquillità in direzione Sorrento. Purtroppo però ha impattato col veicolo che procedeva in senso opposto.

La giovane vittima era una studentessa del Liceo scientifico ‘Salvemini’ di Sorrento e, al momento dell’incidente, stava proprio recandosi a scuola.

Sgomento in tutta la Penisola sorrentina per una tragedia che vede una giovane vita volare via.

L’autista del minivan è stato arrestato per omicidio stradale. L’uomo è risultato positivo alla cannabis.